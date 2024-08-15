Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 15 августа: операции в Шхеме, около Рамаллы и Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 15 августа действовали в Шхеме (в Балате), в Туль-Кареме, около Рамаллы (в Аль-Бире, Сильуаде), около Хеврона (в Абу Снэйнэ, Уади ас-Самане, Аль-Фауаре, Саире).

Происходили столкновения. Есть убитые и раненые с палестинской стороны: два террориста ликвидированы в Шхеме.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

В ночь на 15 августа сотни еврейских паломников под прикрытием военных посетили гробницу Йосефа в Шхеме. Это было второе массовое паломничество к гробнице Йосефа после начала войны.

ЦАХАЛ заявляет: "Этой ночью силы ЦАХАЛа (бригада "Шомрон") действовали против террористов в Шхеме. В ходе операции террористы обстреляли военнослужащих и забросали их взрывными устройствами. Военные ответили стрельбой, поразив цели. Кроме того, в результате авиаудара были убиты двое вооруженных мужчин, действия которых представляли непосредственную угрозу военным, находившимся в этом районе. В то же время этой ночью ЦАХАЛ и силы специального назначения обеспечили доступ верующих к гробнице Йосефа в Шхеме".