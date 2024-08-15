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Израиль

Десятки израильтян пытались прорваться на территорию сектора Газы, семь человек задержаны

время публикации: 15 августа 2024 г., 12:59 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 12:59
Десятки израильтян пытались прорваться на территорию сектора Газы, семь человек задержаны
Tomer Neuberg/Flash90

Несколько десятков израильтян попытались прорваться через КПП "Эрез" на территорию сектора Газы, чтобы провести совместную молитву в связи с 19-летием одностороннего размежевания.

Как сообщает "Кипа", участники акции не планировали проехать вглубь сектора Газы, и хотели провести молитву возле границы. Тем не менее, семь человек были арестованы за нарушение приказа о закрытой военной зоне.

Армия стремилась предотвратить акции поселенцев накануне Девятого Ава, и объявила границы сектора закрытой военной зоной. Приказ распространяется на сельскохозяйственные угодья в районах КПП "Эрез", Яд-Мордехай, перекрестка Шаар а-Негев, перекрестка Нетивот вплоть до Нахаль-Оз. На эту территорию запрещен проезд транспорта, за исключением местных жителей.

Юридическую помощь задержанным, поселенцам из форпоста Эли Аза, ликвидированного в конце июня, оказывает адвокат Нати Ром из организации "Хонену".

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