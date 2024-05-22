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Галант расширил указ, отменяющий действие размежевания в Самарии

время публикации: 22 мая 2024 г., 11:34 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 11:35
Галант расширил указ, отменяющий действие размежевания в Самарии
Shir Torem/Flash90

Министр обороны Йоав Галант распорядился расширить указ об отмене действия закона о размежевании в северной Самарии.

"В рамках реализации закона, принятого Кнессетом, об отмене действия размежевания в северной Самарии, министр обороны распорядился распространить действие указа на территории, где находились поселки Са-Нур, Ганим и Кадим", – говорится в заявлении канцелярии главы оборонного ведомства.

В мае 2023 года министр обороны издал указ, разрешающий израильтянам находиться на территории, где до размежевания был поселок Хомеш. Соответствующее распоряжение издал и командующий Центральным округом генерал-майор Йегуда Фукс.

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган приветствовал решение Ганца разрешить израильтянам находиться на территории Са-Нур, Кадим и Ганим. На данном этапе речь не идет о восстановлении поселков, разрушенных в Самарии.

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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 мая 2023

Отмена размежевания: издан приказ, разрешающий израильтянам находиться в Хомеше