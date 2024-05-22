Галант расширил указ, отменяющий действие размежевания в Самарии

Министр обороны Йоав Галант распорядился расширить указ об отмене действия закона о размежевании в северной Самарии.

"В рамках реализации закона, принятого Кнессетом, об отмене действия размежевания в северной Самарии, министр обороны распорядился распространить действие указа на территории, где находились поселки Са-Нур, Ганим и Кадим", – говорится в заявлении канцелярии главы оборонного ведомства.

В мае 2023 года министр обороны издал указ, разрешающий израильтянам находиться на территории, где до размежевания был поселок Хомеш. Соответствующее распоряжение издал и командующий Центральным округом генерал-майор Йегуда Фукс.

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган приветствовал решение Ганца разрешить израильтянам находиться на территории Са-Нур, Кадим и Ганим. На данном этапе речь не идет о восстановлении поселков, разрушенных в Самарии.