Предъявлены обвинения отцу, похитившему своих детей и отправившему их в Шуафат

Государственная прокуратура представила в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против жителя арабского квартала израильской столицы, который в нарушение судебного вердикта о совместной опеке похитил своих детей и спрятал их в доме у своих сообщников в лагере палестинских беженцев Шуафат. Обвинения представлены также сообщникам похитителя, отцу и сыну, укрывавшим детей в своем доме.

По данным обвинительного заключения, обвиняемый и его жена находятся в процессе развода, у них двое общих детей. По решению шариатского суда, дети должны были оставаться со своей матерью, за исключением субботы, когда обвиняемый может забирать их на несколько часов с 10:00 до 14:00. В период, когда было совершено преступление, обвиняемый находился под домашним арестом.

Во время своей работы в торговом центре Иерусалима обвиняемый познакомился с женщиной по имени Амаль Каркаш Адкидак, жительницей Старого города в Иерусалиме. Он рассказал своей новой знакомой о своей семейной ситуации. На каком-то этапе он принял решение похитить своих детей и передать их под опеку Амаль. Сын Амаль Каркаш Адкидак проживает в Шоафате с женой и детьми, именно там сообщники решили спрятать малышей.

Обвиняемый попросил у своей жены изменить в одноразовом порядке срок пребывания детей у него, оставив ему на несколько дней. Женщина согласилась. Параллельно с этим обвиняемый поговорил со своей новой знакомой, солгал ей, что мать плохо заботится о детях, и попросил позаботиться о них в течение неограниченного времени. Брат обвиняемого забрал своих племянников и привез их отцу, а тот передал детей Амаль Каркаш Адкидак. Через несколько дней он позвонил женщине и попросил ее уехать с детьми в Шхем, где они должны были проживать в то время, пока он остается под домашним арестом.

Женщина увезла детей к своему сыну в лагерь палестинских беженцев Шуафат. Мать детей не подозревала, что дети находятся не с отцом, а с посторонними людьми, и не знала, где именно они находятся. Дети провели в квартире сына Амаль Каркаш Адкидак около недели, в течение этой недели обвиняемый ни разу не посетил своих детей, не разговаривал с ними и даже не проверял, заботятся ли о них должным образом. Когда дети спрашивали у Амаль, где их мама, та ответила, что их мама умерла.

Мать детей все эти дни пыталась выяснить у отца малышей, как они себя чувствуют и что с ними происходит. Обвиняемый уклонялся от разговоров с ней, а на каком-то этапе заявил, что уже давно вернул ей детей и приедет за ними в субботу, как положено. Тогда мать малышей подала заявление в полицию. На допросе обвиняемый заявил, что именно мать несет ответственность за исчезновение детей, и он не знает, где они и что с ними происходит.

Примерно через неделю после похищения дети были спасены из лагеря беженцев Шуафат в ходе специальной полицейской операции. Местные жители забрасывали полицейских камнями и стеклянными бутылками, ранив одного из сотрудников полиции.

Обвиняемому вменяется похищение детей, находившихся под соглашением об опеке, сокрытие заложников, оставление детей без присмотра, предоставление ложной информации и другие правонарушения. Амаль Каркаш Адкидак и ее сын обвиняются в похищении детей и незаконном лишении свободы. Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания всех троих до завершения судебных разбирательств.