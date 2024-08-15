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Израиль

Минобороны дало согласие на создание 7 "договорных" йешив для ультраортодоксов

время публикации: 15 августа 2024 г., 21:46 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 21:46
Минобороны дало согласие на создание 7 "договорных" йешив для ультраортодоксов
Flash90. Фото: Й.Зиндель

Министр обороны Йоав Галант утвердил решение о создании 7 новых "договорных" йешив для призывников из ультраортодоксального сектора, которые будут часть времени учиться, а часть – проходить срочную военную службу.

Две из этих йешив будут готовить военнослужащих для боевых частей.

На текущий момент в Израиле действуют около 80 "договорных" йешив, в которых учатся пять лет, в том числе 1 год и пять месяцев проходят срочную службу, а после демобилизации – резервистскую службу.

7 уже действующих "договорных" йешив предназначены для ультраортодоксального сектора, остальные – для национально-религиозного сектора. Однако критики утверждают, что по факту, в ультраортодоксальных "договорных" йешивах служат те же представители национально-религиозного лагеря, просто из более ортодоксальной его части, а не "харедим".

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 февраля 2020

Срок службы для учеников "договорных" йешив продлен на месяц