В палестинской деревне Джит группа ультраправых евреев подожгла четыре дома и шесть автомобилей

Группа ультраправых евреев совершила набег на палестинскую деревню Джит, рядом с Калькилией. Евреями подожжены четыре дома и сожжены шесть автомобилей, принадлежащих палестинским семьям.

По словам местных жителей, лица "погромщиков" были скрыты шарфами и масками.

По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", в набеге на деревню участвовали около 50 израильтян.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что военнослужащие ЦАХАЛа и пограничники прибыли на место происшествия. О задержании участников набега не сообщается.

Палестинская служба скорой помощи сообщила, что местный житель получил тяжелое огнестрельное ранение в грудь, но неизвестно связано ли это с действиями израильских поселенцев и вмешательством армии в ситуацию.

Министерство здравоохранения ПА сообщило об одном погибшем и одном раненом в результате событий в деревне Джит.