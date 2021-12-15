Элиэзера Берланда досрочно освободят из тюрьмы

15 декабря из тюрьмы будет освобожден Элиэзер Берланд возглавлявший общину "Шуву баним". Согласно опубликованной информации, Берланд будет освобожден досрочно в рамках административного решения руководства тюрьмы на основании медицинских показаний.

7 июня 2020 года окружной суд Иерусалима утвердил соглашение между адвокатами 82-летнего раввина Элиэзера Берланда и прокуратурой.

Согласно утвержденной сделке, обвинительное заключение в адрес раввина было исправлено на более мягкое. В частности, Берланд был признан виновным в получении прибыли обманным путем, а не в получении прибыли обманным путем с отягчающими обстоятельствами. Также была уменьшена тяжесть обвинений в том, что касается обмана налоговой инспекции и отмывания денег.

В результате раввин приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Он начал отбывать наказание в тюрьме в конце октября 2020 года

Раввин Берланд – один из лидеров браславских хасидов, основатель и глава йешивы "Шуву Баним". В 2012 году один из членов "двора" Берланда заявил, что видел его в интимной ситуации с одной из входящих в его общину женщин.

Через несколько месяцев обвинивший раввина мужчина был избит последователями Берланда, а полиция возбудило уголовное дело, превратившееся вскоре в расследование преступлений на сексуальной почве. После этого еще несколько женщин обвинили раввина в сексуальных домогательствах. Берланд покинул Израиль и пытался найти убежище в разных странах, в том числе в Марокко, Зимбабве и ЮАР. В убежище ему было отказано.

В 2016 году он был экстрадирован в Израиль и приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Перед оглашением приговора Берланд публично выразил раскаяние за свои действия и принес извинения. При этом он заявил: "Я признал свою вину, и отныне не намерен иметь никаких дел с женщинами".

Около двух лет назад раввин вновь был арестован по обвинению в получении прибыли обманным путем с отягчающими обстоятельствами, в вымогательстве денег мошенническим путем и подстрекательстве к нанесению тяжких телесных повреждений.