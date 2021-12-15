Полицейские в городах со смешанным населением пройдут курс подготовки по борьбе с террором

Полицейские в Лоде пройдут специальную подготовку по борьбе с террором и массовыми беспорядками. Как сообщает издание "Макор ришон", об этом сообщил генеральный инспектор полиции Коби Шабтай в ходе визита в город.

Согласно опубликованной информации, речь идет об учениях, которые ранее предназначались только для бойцов пограничной полиции МАГАВ и спецназа полиции ЯСАМ.

Речь идет о пробных учениях, которые позднее распространятся на полицейские участки и управления других городов со смешанным еврейско-арабским населением.

После событий, имевших место в дни операции "Страж стен", когда еврейские жители городов со смешанным населением подвергались нападениям со стороны арабов, звучала критика в адрес полиции, которая по мнению многих проявила неготовность к погромам и инцидентам подобного масштаба. Курсы спецподготовки, которую пройдут полицейские, организованы в рамках реорганизации работы полиции после тех событий.