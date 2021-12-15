В центре Тель-Авива образовалась пробка из-за автобуса, врезавшегося в мост возле мэрии
Под мостом возле мэрии Тель-Авива застрял автобус, перевозивший военнослужащих.
ЧП произошло по вине водителя, который проигнорировал знак, запрещающий проезд транспортным средствам, высота которых превышает 3 метра.
На фотографиях с места происшествия, опубликованных в "твиттере" новостной службы корпорации "Кан", можно увидеть, что часть крыши автобуса "задралась".
В результате этого ЧП никто не пострадал.
עומסים במרכז ת"א: אוטובוס התנגש בגשר שמתחת לבניין העירייה, אין נפגעים@ittaishick pic.twitter.com/BFpNf2O8s2— כאן חדשות (@kann_news) December 15, 2021
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