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NEWSru.co.il :: В Израиле15 декабря 2021 г., 16:43

В центре Тель-Авива образовалась пробка из-за автобуса, врезавшегося в мост возле мэрии

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В центре Тель-Авива образовалась пробка из-за автобуса, врезавшегося в мост возле мэрии

Под мостом возле мэрии Тель-Авива застрял автобус, перевозивший военнослужащих.

ЧП произошло по вине водителя, который проигнорировал знак, запрещающий проезд транспортным средствам, высота которых превышает 3 метра.

На фотографиях с места происшествия, опубликованных в "твиттере" новостной службы корпорации "Кан", можно увидеть, что часть крыши автобуса "задралась".

В результате этого ЧП никто не пострадал.


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