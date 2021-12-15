В центре Тель-Авива образовалась пробка из-за автобуса, врезавшегося в мост возле мэрии

Под мостом возле мэрии Тель-Авива застрял автобус, перевозивший военнослужащих.

ЧП произошло по вине водителя, который проигнорировал знак, запрещающий проезд транспортным средствам, высота которых превышает 3 метра.

На фотографиях с места происшествия, опубликованных в "твиттере" новостной службы корпорации "Кан", можно увидеть, что часть крыши автобуса "задралась".

В результате этого ЧП никто не пострадал.