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NEWSru.co.il :: В Израиле15 декабря 2021 г., 16:17

Ширли Пинто, вызванная на голосование через несколько дней после родов, пришла в Кнессет с младенцем

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Депутат от партии "Ямина" Ширли Пинто пришла на голосование в Кнессете с новорожденной дочерью, которой всего шесть дней. Она была вызвана после того, как Абир Кара отказался голосовать с коалицией за распространение "зеленого стандарта" на торговые центы.


Молодая мать обвинили оппозицию в том, что она отказалась "компенсировать" отсутствие Абира Кары, и тем самым вынудили приехать на работу только-что родившую женщину.

Пару месяцев назад Кара и Пинто обменялись в СМИ обвинениями после того, как Кара потребовал отменить закон, обязывающий владельцев магазинов и других бизнесов обеспечить доступность места для инвалидов. Он говорил, что это требование сильно осложняет жизнь бизнесменам. Пинто, первый в истории израильского парламента глухонемой депутат, была категорически против. После этого Кара написал в WhatsApp партии, что "это партия идиотов".

Отметим, что присутствие Ширли Пинто и ее дочери не помогло коалиции провести закон, так как глава партии Мансур Аббас по ошибке проголосовал вместе с оппозицией.

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