Полиция задержала четырех человек по подозрению в "каменных атаках" на автобусы на дороге в Эйлат

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что за последние две недели на 25-м шоссе произошло несколько "каменных атак" на автобусы и машины, следующие в Эйлат.

С начала недели были задержаны четыре человека, по подозрению в причастности к этим атакам. Во время задержания двое из подозреваемых оказали сопротивление, в нападении на полицейских также участвовали их близкие родственники.

Среди задержанных трое несовершеннолетних. Все они являются жителями бедуинских поселков в Негеве.