У члена команды, летавшего с Бени Ганцем в США, выявлен штамм "омикрон"

Новостная службы 12-телеканала в своем "твиттере" сообщила, что у одного из членов команды министра обороны Бени Ганца выявлен коронавирус. Секвенирование генома вируса показало, что он заражен штаммом "омикрон".

Ранее издание "Гаарец" написало, что заразившийся сотрудник находился с в самолете, которым министр обороны возвращался в Израиль из США.

В соответствии с действующими в Израиле правилами, Бени Ганц после возвращения из-за границы должен соблюдать карантин. Для него в здании Кнессета был сделан "изолятор", позволяющий принимать участие в голосованиях. Однако 15 декабря сайт Walla News написал, что депутат Кнессета от партии ШАС Моше Арбель утверждает, что видел, как Ганц сидел в кабинете с открытой дверью с членами своей партии.