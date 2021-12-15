Возобновился допрос Нира Хефеца. "У Сары Нетаниягу есть много положительных черт"

15 декабря в окружном суде Иерусалима продолжился допрос Нира Хефеца государственного свидетеля по делам бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

По словам Хефеца, ему было психологически трудно согласиться на роль государственного свидетеля из-за отношений с семьей Биньямина Нетаниягу, в первую очередь с Сарой Нетаниягу. "Она умная женщина, которая отлично разбирается в тонкостях израильской политики. У нее есть много положительных черт, которые не находят своего отражения в прессе", - сказал Хефец. Он добавил, что будучи советником по связям со СМИ, он искренне стремился к тому, чтобы была отражена вся картина. "Я делал это совершенно искренне и стремился всячески подчеркнуть положительные стороны ее личности. Если не говорить о моей семье, то главная эмоциональная сложность при подписании соглашения о статусе государственного свидетеля, была связана с Сарой Нетаниягу", - добавил Хефец.