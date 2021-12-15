Жителю Негева предъявлены обвинения в терроризме во время операции "Страж стен"

Прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение в адрес 18-летнего жителя поселка Хура в Негеве, который обвиняется в ряде преступлений на национальной почве во время операции ЦАХАЛа "Страж стен" в мае этого года.

Согласно обвинительному заключению, молодой человек принимал участие в беспорядках, жег покрышки, бросал камни в проезжающие машины. Жителю Хуры также вменяется участие в террористической деятельности.