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NEWSru.co.il :: В Израиле15 декабря 2021 г., 14:15

Жителю Негева предъявлены обвинения в терроризме во время операции "Страж стен"

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Жителю Негева предъявлены обвинения в терроризме во время операции "Страж стен"

Прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение в адрес 18-летнего жителя поселка Хура в Негеве, который обвиняется в ряде преступлений на национальной почве во время операции ЦАХАЛа "Страж стен" в мае этого года.

Согласно обвинительному заключению, молодой человек принимал участие в беспорядках, жег покрышки, бросал камни в проезжающие машины. Жителю Хуры также вменяется участие в террористической деятельности.


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