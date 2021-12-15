Правительство продлило ограничения на въезд и выезд из Израиля до 29 декабря

В ходе телефонного голосования правительство утвердило продление правил, ограничивающих въезд и выезд из Израиля, на дополнительные 7 дней до среды, 29 декабря 2021 года.

Кроме того, министры одобрили внесение Великобритании и Дании в список "красных" стран с завтрашней полуночи (ночь с четверга на пятницу).

Пресс-служба канцелярии главы правительства обращает внимание на то, что рекомендации комиссии по классификации стран, опубликованные сегодня вечером, будут утверждаться позже в ходе отдельного голосования и вступят в силу в ночь с воскресенья, 19 декабря 2021 года, на понедельник, 20 декабря 2021 года.