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NEWSru.co.il :: В Израиле15 декабря 2021 г., 23:32

Правительство продлило ограничения на въезд и выезд из Израиля до 29 декабря

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Правительство продлило ограничения на въезд и выезд из Израиля до 29 декабря

В ходе телефонного голосования правительство утвердило продление правил, ограничивающих въезд и выезд из Израиля, на дополнительные 7 дней до среды, 29 декабря 2021 года.

Кроме того, министры одобрили внесение Великобритании и Дании в список "красных" стран с завтрашней полуночи (ночь с четверга на пятницу).

Пресс-служба канцелярии главы правительства обращает внимание на то, что рекомендации комиссии по классификации стран, опубликованные сегодня вечером, будут утверждаться позже в ходе отдельного голосования и вступят в силу в ночь с воскресенья, 19 декабря 2021 года, на понедельник, 20 декабря 2021 года.


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