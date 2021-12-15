Иерусалим:
8 - 15°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
17 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле15 декабря 2021 г., 21:53

СМИ: США приостановили переговоры по открытию своего консульства в Иерусалиме

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
СМИ: США приостановили переговоры по открытию своего консульства в Иерусалиме

Правительство Байдена приостановило процесс подготовки к открытию консульства США, которое было закрыто администрацией Трампа и по сути являлось представительством США на палестинских территориях. Об этом написало израильское издание "Зман" со ссылкой на источник в американском дипломатическом ведомстве.

О том, что США заморозили переговоры на тему консульства, также написало 15 декабря палестинское издание "Аль-Кудс", которое цитирует сайт "Маарив". Издание цитирует свой источник, который говорит, что администрации Байдена достаточного напряженности с правительством Беннета, возникшей из-за переговоров с Ираном, и"Белый дом не хочет открывать "второй фронт"".


В конце октября государственный департамент США признал, что открытие консульства невозможно без разрешения Израиля.

После переноса в Иерусалим американского посольства в 2018 году консульство США на улице Агрон прекратило работу. Администрация Байдена намерено открыть его вновь, однако израильские власти выступают против того, чтобы в Иерусалиме была миссия, цель которой – связи США и палестинцев.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:53 СМИ: США приостановили переговоры по открытию своего консульства в Иерусалиме
19:19 Еще шесть стран Европы и ОАЭ стали "красными" для израильтян
18:45 В Ашдоде автомобиль с пятиметровой высоты рухнул на футбольное поле
18:28 В Беэр-Шеве автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электрическом самокате
18:09 "Зеленый стандарт" в торговых центрах: минздрав отказался от идеи "помечать" непривитых
17:38 Внимание, розыск: пропала 16-летняя Хава Малак из Хайфы
17:36 ЦАХАЛ отработал переход войск от мирного к военному времени
17:29 Полиция задержала четырех человек по подозрению в "каменных атаках" на автобусы на дороге в Эйлат
17:06 У члена команды, летавшего с Бени Ганцем в США, выявлен штамм "омикрон"
16:43 В центре Тель-Авива образовалась пробка из-за автобуса, врезавшегося в мост возле мэрии
Загрузка...