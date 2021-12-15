СМИ: США приостановили переговоры по открытию своего консульства в Иерусалиме

Правительство Байдена приостановило процесс подготовки к открытию консульства США, которое было закрыто администрацией Трампа и по сути являлось представительством США на палестинских территориях. Об этом написало израильское издание "Зман" со ссылкой на источник в американском дипломатическом ведомстве.

О том, что США заморозили переговоры на тему консульства, также написало 15 декабря палестинское издание "Аль-Кудс", которое цитирует сайт "Маарив". Издание цитирует свой источник, который говорит, что администрации Байдена достаточного напряженности с правительством Беннета, возникшей из-за переговоров с Ираном, и"Белый дом не хочет открывать "второй фронт"".

В конце октября государственный департамент США признал, что открытие консульства невозможно без разрешения Израиля.

После переноса в Иерусалим американского посольства в 2018 году консульство США на улице Агрон прекратило работу. Администрация Байдена намерено открыть его вновь, однако израильские власти выступают против того, чтобы в Иерусалиме была миссия, цель которой – связи США и палестинцев.