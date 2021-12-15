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NEWSru.co.il :: В Израиле15 декабря 2021 г., 14:55

Абир Кара отказался голосовать с коалицией за "зеленый стандарт" в торговых центрах, в голосовании участвует Ширли Пинто

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Слева направо: Абир Кара и Ширли Пинто

Заместитель министра в канцелярии главы правительства Абир Кара ("Ямина") заявил, что не будет голосовать вместе с коалицией за распространение "зеленого стандарта" на закрытые торговые центры.

Кара заявил, что отказывается голосовать за это решение, поскольку оно наносит ущерб бизнесам.

В связи с этим на пленарное заседание Кнессета пришлось явиться депутату от "Ямины" Ширли Пинто, которая только на прошлой неделе родила ребенка и вынуждена принимать участие в голосованиях, так как оппозиция отказалась предоставить ей возможность находиться в декрете и участвовать в голосованиях, также вычтя один голос.

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