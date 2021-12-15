Учения полиции и спасателей: пожар на поезде глубоко под землей

В ночь на 15 декабря полиция и спасательные службы провели в Иерусалиме учения, в ходе которых отрабатывались действия в случае чрезвычайного происшествия с множеством пострадавших в железнодорожном туннеле.

Согласно сценарию, в туннеле загорелся поезд. Участники учений отрабатывали спасение оказавшихся под землей, эвакуацию раненых, проверку территории в тяжелых условиях, координацию полиции, пожарной охраны и службы скорой помощи. К учениям были привлечены сотни полицейских.

Командный пункт был развернут на иерусалимском вокзале "Навон". Здесь присутствовали генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай, начальник иерусалимского округа Дорон Турджеман, который руководил учениями, начальник тель-авивского округа Ами Эшед, глава оперативного управления полиции Сигаль Бар Цви, глава иерусалимского округа пожарной охраны Нисим Твито.

Как сообщает пресс-служба полиции, целью учений было обеспечение готовности полиции и спасателей, а также улучшение взаимодействия различных служб. Они проводились в рамках годового плана подготовки к чрезвычайным происшествиям.