Мансур Аббас перепутал кнопки, и оппозиция выиграла голосование по законопроекту Леви-Абукасис

Глава партии РААМ Мансур Аббас перепутал и проголосовал за предложение оппозиции по установке панелей для солнечной энергии на многоквартирных домах, которые строятся в рамках проектов "пинуй-бинуй".

Таким образом, законопроект депутата от "Ликуда" Орли Леви-Абукасис был утвержден в предварительном чтении.

Ранее на пленарное заседание Кнессета пришлось явиться депутату от "Ямины" Ширли Пинто, которая только на прошлой неделе родила ребенка, поскольку ее соратник по фракции Абир Кара заявил, что не будет голосовать вместе с коалицией за распространение "зеленого стандарта" на закрытые торговые центры.