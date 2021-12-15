Прогноз погоды на 15 декабря: похолодание, местами дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 15 декабря, температура понизится. Ожидаются слабые дожди на севере. Вечером дожди усилятся и возможны не только на севере, но и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 8-15 градусов, в Тель-Авиве – 15-18, в Хайфе – 14-15, в Эйлате – 17-22, в Беэр-Шеве – 12-18, в Мицпе-Рамоне – 9-13, на побережье Мертвого моря – 19-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-18, в Ариэле – 10-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-20, на Голанских высотах – 12-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 100-180 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

В четверг-субботу – дальнейшее похолодание, переменная облачность, местами дожди.