Внимание, розыск: пропала 16-летняя Хава Малак из Хайфы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Хавы Малак, проживающей в Хайфе. В последний раз ее видели 15 декабря, когда она выходила из дома.

Приметы пропавшей: рост 1.50, среднее телосложение, волосы темные, носит каре, карие глаза.

Девушка вышла из дома без мобильного телефона. Она может находиться в Хайфе или в районе Шфарама.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 04-8648811 или 100.