ЦАХАЛ отработал переход войск от мирного к военному времени

Военнослужащие Управления технологии и логистики ЦАХАЛа и наземные войска завершили продолжавшиеся несколько дней учения, призванные повысить готовность вооруженных сил к следующему военному конфликту. В учениях участвовали подразделения нескольких дивизий.

К учениям были привлечены контрольные центры управления, склады с экстренными запасами, военная полиция, военно-медицинская служба, войсковые подразделения, отрабатывавшие переход от мирного положения к военному конфликту. Для войск учения завершились боевыми стрельбами.

14 декабря на маневрах присутствовал начальник генерального штаба генерал-лейтенант Авив Кохави. Он наблюдал за переброской войск и техники, подвозом боеприпасов. Кохави дал высокую оценку мотивации и боеготовности солдат.

"Материально-техническое обеспечение играет на войне принципиально важную роль, и нынешние учения, отрабатывавшие переход от мирного к военному времени, тому свидетельство. Мы отрабатываем это при любой возможности. Вы решаете все поставленные перед вами задачи", - сказал он.