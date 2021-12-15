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NEWSru.co.il :: В Израиле15 декабря 2021 г., 07:15

В Лоде в результате перестрелки убит мужчина

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В Лоде в результате перестрелки убит мужчина

Утром в среду, 15 декабря, житель Лода в возрасте примерно 40 лет был убит в ходе перестрелки в городе.

Приехавшие на место происшествия парамедики МАДА пытались провести реанимационные процедуры, однако были вынуждены констатировать смерть мужчины.

Полиция проводит расследование.


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