В Лоде в результате перестрелки убит мужчина
Утром в среду, 15 декабря, житель Лода в возрасте примерно 40 лет был убит в ходе перестрелки в городе.
Приехавшие на место происшествия парамедики МАДА пытались провести реанимационные процедуры, однако были вынуждены констатировать смерть мужчины.
Полиция проводит расследование.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 декабря 2021
Стрельба в районе Холона-Бат-Яма: убит житель Петах-Тиквы, житель Бат-Яма ранен
Стрельба в районе Холона-Бат-Яма: убит житель Петах-Тиквы, житель Бат-Яма ранен