Медсестры и медбратья на сутки парализуют систему здравоохранения

В среду, 15 декабря, в 07:00 по всей стране начинается забастовка медсестер и медбратьев, которая продлится сутки, до 7 утра 16 декабря.

Забастовка была объявлена профсоюзом медсестер и медбратьев в знак протеста против бездействия властей по поводу насилия в адрес медицинских работников.

Профсоюз требует немедленного воплощения программы по защите медработников от насилия со стороны пациентов и их родственников.