Медсестры и медбратья на сутки парализуют систему здравоохранения
В среду, 15 декабря, в 07:00 по всей стране начинается забастовка медсестер и медбратьев, которая продлится сутки, до 7 утра 16 декабря.
Забастовка была объявлена профсоюзом медсестер и медбратьев в знак протеста против бездействия властей по поводу насилия в адрес медицинских работников.
Профсоюз требует немедленного воплощения программы по защите медработников от насилия со стороны пациентов и их родственников.
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