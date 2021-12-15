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NEWSru.co.il :: В Израиле15 декабря 2021 г., 06:53

Медсестры и медбратья на сутки парализуют систему здравоохранения

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Медсестры и медбратья на сутки парализуют систему здравоохранения

В среду, 15 декабря, в 07:00 по всей стране начинается забастовка медсестер и медбратьев, которая продлится сутки, до 7 утра 16 декабря.

Забастовка была объявлена профсоюзом медсестер и медбратьев в знак протеста против бездействия властей по поводу насилия в адрес медицинских работников.

Профсоюз требует немедленного воплощения программы по защите медработников от насилия со стороны пациентов и их родственников.


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