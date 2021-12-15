Показания 18-летнего террориста: "Мне надоело жить. Покончишь с собой - попадаешь в ад, станешь шахидом - в рай"
18-летний Махмуд Бани-Уда, житель деревни Тамун, совершивший три недели назад попытку теракта в Яффо, рассказал следователям, что сделал это, потому что ему надоело жить из-за финансовых проблем и из-за плохих отношений с братьями, сообщает служба новостей "Хадашот 13".
В ответ на вопрос следователя, почему в таком случае он не покончил жизнь самоубийством, Бани-Уда заявил, что тогда бы он попал в ад, тогда как погибнув при совершении теракта он стал бы шахидом и попал бы в рай.
Напомним, что в день теракта Бани-Уда приехал в Яффо, догнал шедшую по улице Бат-Ям супружескую пару и напал на нее со спины, ранив ножом 67-летнего мужчину, после чего сбежал и скрылся в мечети, где и был задержан полицией.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 декабря 2021
Полиция сообщила о завершении расследования теракта в Яффо
Полиция сообщила о завершении расследования теракта в Яффо