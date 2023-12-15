Коалиция, оппозиция и политика во время войны. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il возобновляет публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Скандал, разразившийся на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и депутатами от оппозиции, в первую очередь все еще главой партии "Авода" Мерав Михаэли, был бурным и эмоциональным. Более всего он продемонстрировал окончательный крах одного из главных постулатов израильской общественной жизни в военное время: без политики. Разбудите среди ночи израильского политика и спросите его, что самое главное в военное время, и он ответит вам: "Как можно дальше от прозрачных политических ходов". Уже несколько недель, по сути еще с того момента, как партия "Махане Мамлахти" присоединилась к правительству, а партия "Еш Атид" приняла решение остаться за его пределами, политика стала невидимым, но постоянным спутником военных действий. На этой неделе она окончательно сняла шапку-невидимку.

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Нетаниягу: "7 октября погибло столько же израильтян, сколько в терактах после соглашений Осло"

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Заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне было заявлено как закрытое. Однако еще Ицхак Рабин любил заключать пари со своими приближенными, успеет ли он доехать до середины дороги между Иерусалимом и Тель-Авивом до того, как радиостанции процитируют высказывания, сделанные на "закрытых" заседаниях. Так случилось и на этой неделе: конфликт между главой "Аводы" Мерав Михажои и главой правительства Биньямином Нетаниягу очень быстро стал достоянием общественности. Михаэли обвинила премьер-министра в том, что он привел к нынешней ситуации, укрепляя на протяжении лет ХАМАС и ослабляя руководство автономии. Нетаниягу ответил, что "соглашения Осло", позволившие создать институты Палестинской автономии, были первородным грехом, а число жертв терактов, последовавших за этими соглашениями идентично числу жертв 7 октября. "Тогда лишь все было растянуто во времени", – добавил премьер и, как следовало ожидать, разразился скандал.

Саму по себе дискуссию между Нетаниягу и Михаэли можно было бы считать легитимным, хоть и острым обсуждением того, как должен выглядеть, так называемый, следующий день после войны в секторе Газы. Однако в этом обмене обвинениями и выпадами было не меньше, а может и больше дискуссии о том, как будет выглядеть следующий день в израильской политике.

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Биньямин Нетаниягу ищет нарратив, и в этом отношении он не одинок. Почти невозможно найти сегодня израильского политика (действующего или действовавшего до недавнего времени и жаждущего вернуться), который в интервью или выступлениях не отсылал бы слушателей к тому или иному своему высказыванию последних лет, в которых он предупреждал об угрозе, исходящей от ХАМАСа. Еще никогда фраза "я вам говорил (или говорила)" не была столь популярной, как сейчас.

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Единственный, кто этой фразы сказать не может – Биньямин Нетаниягу, и он ищет нарратив. Ищет любое направление, которое позволит ему выстроить стройную логику рассуждений, которая объяснит его готовность сосуществовать с террористическим образованием на расстоянии ракетного выстрела от Тель-Авива. Речь идет именно о его согласии, так как объективно 13 из 18 лет, прошедших с победы ХАМАСа на выборах (в январе 2006 года), премьер-министром был именно Биньямин Нетаниягу. Он отлично понимает, что сразу после войны ему придется давать объяснения. "Все должны будут дать ответы, в том числе я", – несколько раз повторил он за эти недели.

Неизвестно, на каком форуме будет давать ответы премьер-министр. Есть те, кто считают, что он уже сегодня ведет кампанию, которая позволит ему восстановить свой авторитет в глазах избирателей и остаться у власти. Некоторые, я в их числе, полагают, что мысли Биньямина Нетаниягу направлены скорее на работу государственной следственной комиссии, которая неизбежно будет создана. Ее выводы в большой степени оформят политическое наследие Нетаниягу и, что тоже не исключено, повлияют на исход судебного процесса, который тем временем возобновился.

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В поисках нарратива Нетаниягу прошел несколько этапов – от неловкой попытки переложить ответственность на военных и силы безопасности, через утверждение об отсутствии до 7 октября широкого общественного консенсуса, который позволил бы нанесение превентивного удара по сектору Газы, и до возвращения нас к "первородному греху" Осло. В этих словах Биньямина Нетаниягу есть доля справедливости, и даже немалая доля, но это не дает ответа на вопрос, почему на протяжении долгих лет он не предпринимал шагов для того, чтобы этот грех смыть. Ответа на этот вопрос не получили пока ни избиратели, если Нетаниягу хочет действительно их вернуть, ни члены будущей государственной следственной комиссии.

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Реакции в "Ликуде", пресс-конференция Галанта и партия Йоси Коэна

Сравнение событий 7 октября с терактами, последовавшими за подписанием соглашений Осло, породили неоднозначную реакцию в "Ликуде". Многие депутаты, если не все, согласны с логикой рассуждений Биньямина Нетаниягу и готовы были бы поддержать тезис о том, что 7 октября в большой степени стало результатом соглашений Осло. Однако озвучивать подобное да еще и вкупе со сравнением числа жертв в "Ликуде" считают действием, разумность которого, мягко говоря, сомнительна. За кулисами некоторые использовали термин "выстрел себе в голову", подразумевая заявление Биньямина Нетаниягу. Были те, кто говорили об утрате самоконтроля. Только Дани Данон высказался публично, заявив очевидное – что в эти тяжелые дни нужно думать исключительно о победе над врагом.

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Среди промолчавших был и человек, к которому сегодня приковано особое внимание в политической системе – министр обороны Йоав Галант. На этой неделе он выступил на пресс-конференции. Один. Рядом с ним не было начальника генерального штаба, как это часто происходит во время войны. Рядом с ним не было его коллег по "кабинету войны", рядом с ним не было премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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В этой пресс-конференции не было особого смысла. Галант не сказал там ничего такого, что мы не слышали раньше, за исключением информации о том, что среди сдающихся в плен боевиков ХАМАСа есть те, кто участвовали в нападении 7 октября. Вряд ли ради этого организовывалось мероприятие.

Чем дальше, тем сильнее впечатление, что Йоав Галант поверил в свой шанс стать главой "Ликуда" и премьер-министром Израиля. Обласканный израильскими элитами и СМИ за свое открытое выступление против юридической реформы Галант немного утратил ореол "борца с диктатурой", когда проголосовал за закон об ограничении действия принципа неприемлемости. Все это было в прошлой жизни – той, которая закончилась 7 октября. Осталось там, но не забылось.

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Галант в сознании многих закрепился, как человек, который может себе позволить себе выступить против Нетаниягу и остаться политически живым. Так было в начале войны, когда Галант, согласно некоторым публикациям, настаивал на расширении операции против "Хизбаллы", так было, когда он отказался выступать на совместной с Нетаниягу пресс-конференции.

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На этой неделе Галант выступил самостоятельно и звучал не как министр обороны, а как кандидат в премьер-министры. Он говорил об отношениях с США, с европейскими странами, он говорил об израильском обществе – обо всем том, что не имеет прямого отношения к его должности главы оборонного ведомства.

В политических кругах убеждены, что Галант не бросит вызов Нетаниягу до тех пор, пока не завершилась интенсивная фаза военных действий. Что будет потом – не знает никто.

Упорно циркулируют слухи о том, что инициатива об отстранении Нетаниягу от должности путем поддержки так называемого конструктивного вотума недоверия остается на повестке дня. Конструктивный вотум недоверия требует не просто большинства в 61 голос за смену премьер-министра, но и наличие приемлемого альтернативного кандидата. В Кнессете есть те, кто видят в Галанте такую фигуру, по крайней мере, на переходный период сразу после войны. Согласится ли на это министр обороны, который "из-за важных дел" не явился на последнее заседание фракции? Сейчас шансы на это выглядят невысокими.

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Тем временем несколько человек продолжают разминаться за пределами политического поля, ожидая подходящего момента, чтобы вступить в игру. На этой неделе телеканал "Решет" опубликовал опрос, проведенный профессором Камилем Фуксом. По данным этого опроса, если бывший глава "Мосада" Йоси Коэн создаст свою партию, она наберет не менее 12 мандатов. При этом, главными "жертвами" станут "Махане Мамлахти" и "Еш Атид". "Ликуд" остается в своем тяжелом, но стабильном положении.

Отношения между Коэном и Нетаниягу знали взлеты и падения. До определенного момента Коэна считали едва ли не естественным преемником Нетанягу на посту главы "Ликуда" и правительства. Затем отношения испортились. Коэн, напомним, резко критиковал и деятельность Галя Хирша на посту координатора по вопросам пленных и похищенных. Означает ли это, что Коэн идет стопами Либермана, Саара и остальных, отказавших в поддержке Биньямину Нетаниягу, несмотря на немалую идеологическую близость? Не очевидно. Если Нетаниягу удержится на посту главы "Ликуда", а Коэн все же создаст свою партию, мы вполне можем стать свидетелями того, как мандаты, которые Коэн отберет у левоцентристского блока, возвращаются на орбиту "Ликуда".

Ганц, Саар, Кахлон и будущее коалиции

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В последние недели в "Ликуде" увидели свет. Депутаты и министры еще несколько месяцев назад, возводившие коалицию 64 едва ли не в ранг святой, заговорили сейчас о единстве и необходимости сохранения нынешней коалиции (с Ганцем, Айзенкотом и Сааром) и после окончания войны. Логику такой метаморфозы в поведении депутатов и министров "Ликуда" понять несложно: опросы общественного мнения не оставляют места для сомнений – выборы в ближайшее время гарантируют почти половине фракции "Ликуд" возможность наблюдать за работой Кнессета исключительно посредством Парламентского телеканала.

Рассчитывать на долгосрочность нынешней коалиции вряд ли приходится. Именно поэтому те, кто еще совсем недавно говорили о правом, только правом, самом правом в истории государства правительстве, сейчас выступают за долгожительство нынешнего правительства, и единственная их надежда – на "Махане Мамлахти". А там ситуация становится все более сложной. Депутаты от "Кахоль Лаван" – в первую очередь Михаэль Битон и Орит Фаркаш-Коэн требуют покинуть правительство уже сейчас, особенно на фоне дискуссий вокруг бюджета. С другой стороны, депутаты и министры от "Тиква Хадаша" не торопятся обратно в оппозицию. Более того, продолжают публиковаться сведения о контактах между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром Гидеоном Сааром. Последний не собирается возвращаться в "Ликуд" до тех пор, пока Нетаниягу возглавляет партию, однако не намерен и покидать правительство в обозримом будущем.

Позиция Бени Ганца не до конца ясна, но почти ни у кого в политической системе нет сомнений в том, что на следующих выборах Ганц и Саар будут баллотироваться порознь. На этой неделе журналист Амит Сегаль опубликовал сообщение о том, что в окружении Ганца намерены привлечь к совместному участию в выборах бывшего министра финансов Моше Кахлона. Цель этого шага – с одной стороны, придать партии социальную окраску, так как социально-экономические вопросы будут в центре внимания, а с другой – минимизировать отток правых избирателей, которые, возможно, уйдут вместе с Гидеоном Сааром. Кахлон пока не отреагировал на эту публикацию.

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Лапид и Либерман и Михаэли – оппозиция и требование отставки Нетаниягу

Глава "Еш Атид" Яир Лапид продолжает занимать нишу лидера радикальной оппозиции. На этой неделе он выступил с еще одним заявлением, не оставив сомнений. Лапид заявил, что в Израиле нет функционирующего правительства, и добавил, что ситуация не изменится, пока пост премьер-министра занимает Биньямин Нетаниягу. Одновременно в "Еш Атид" сформировали рабочую группу по разработке предложений о будущем сектора Газы после войны. В эту группу, помимо прочих, вошел бывший глава Совета по национальной безопасности Гиора Айленд. Лапид готовится к выборам, на которых намерен пожать плоды, посеянные в эти дни, когда он, в отличие от Ганца и Саара, оставался за пределами коалиции.

Позиция Либермана менее ясна. С одной стороны глава НДИ заявляет, что, если ему будет предложено место в "кабинете войны", он готов "подставить плечо", иными словами войти в коалицию. С другой стороны, как писала на этой неделе газета "Маарив", Либерман отклонил требование обязаться остаться в правительстве и после войны. На таких условиях, на данном этапе, присоединение НДИ к правительству выглядит крайне маловероятным, несмотря на усилия, которые прикладывают посредники. Одним из наиболее активных посредников является Арье Дери.

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В партии "Авода" уже началась борьба за наследство Мерав Михаэли. За него намерены побороться и действующие депутаты (Наама Лазими и Гилад Карив), и фигуры, находящиеся вне партии (Яир Голан). По большому счету, речь идет о компании-банкроте, и единственная ее надежда на выживание – это слияние с более перспективным партнером. Разговоры о создании блока левых партий идут полным ходом, и на повестке дня объединение с МЕРЕЦ и партией (или партиями), которые возникнут как результат протестов на улице Каплан. Одну из таких партий создает в эти дни Моше Редман, возглавлявший "протест хай-текистов".

Бюджет и комиссия по назначению судей

14 декабря Кнессет утвердил поправки к бюджету на 2023 год. С политической точки зрения, голосование в Кнессете еще раз продемонстрировало наличие "гнезд недовольства" в "Ликуде". Юлий Эдельштейн воздержался, министр разведки Гила Гамлиэль не явилась на голосование.

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Несмотря на гнев, который такие действия вызвали, источники в "Ликуде" полагают, что руководство коалицией воздержится от санкций в отношении "самоуправцев", чтобы не накалять еще больше атмосферу в "Ликуде".

Недовольство в "Ликуде" вызвано прежде всего тем, что в рамках бюджета переведены и деньги на нужды коалиционных партнеров. "Все, что не имеет отношения к войне, сейчас не интересно", – пояснил свою позицию Юлий Эдельштейн.

Не вдаваясь в экономические вопросы, а также в вопрос оправданности обвинений в адрес коалиции, в политических кругах называют этот бюджет "продуктом Бецалеля Смотрича". Министр финансов в очередной раз доказал, что умеет ориентироваться в политических играх.

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И последнее. Заседание комиссии по назначению судей, назначенное на 14 декабря, не состоялось. Министр юстиции Ярив Левин мотивировал его отмену тем, что в то же время проходило голосование по бюджету. Левин вряд ли пролил слезу по несостоявшемуся заседанию. Глава минюста понимает, что шансы прийти к соглашению о назначении главы Верховного суда ничтожны, и предпочитает выиграть время для того, чтобы продолжать переговоры о сделке, детали которой были опубликованы на этой неделе – согласие на назначение судьи Ицхака Амита главой Верховного суда в обмен на кооптацию в состав этой структуры двух консервативных судей. Исполняющий обязанности главы Верховного суда Узи Фогельман категорически отвергает подобное предложение. Война войной, а борьба вокруг попыток реформировать судебную систему не прекращается.