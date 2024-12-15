Возле Ариэля обстрелян израильский автомобиль

Недалеко от промышленной зоны Ариэля обстрелян автомобиль с израильскими номерными знаками. Об этом сообщает сайт 0404.co.il.

В результате обстрела нет раненых, но причинен ущерб транспортному средству.

Об обстреле автомобиля "сионистов" также сообщают палестинские источники.

По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", за рулем автомобиля находился военнослужащий резервной службы. По его словам, террорист был вооружен "калашниковым", на нем было подобие военной формы, а на голове – каска. Он стрелял с близкого расстояния.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ведется розыск террориста, осуществившего обстрел транспортного средства. На дорогах развернуты блокпосты, перекрыты въезды в арабские деревни, находящиеся рядом с местом теракта.