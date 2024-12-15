Нетаниягу проводит заседание военно-политического кабинета

Вечером 15 декабря пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила, что "в эти минуты" Биньямин Нетаниягу проводит заседание комиссии министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) в командовании Центрального военного округа.

Телеканал "Кан-11" сообщил со ссылкой на свои источники о существенном прогрессе на переговорах по освобождению заложников. В намечающемся соглашении говорится об освобождении на первом этапе лишь части удерживаемых в Газе израильтян. По словам корреспондента телеканала Сулеймана Масуаде, в Израиле надеются, что на этой неделе от ХАМАСа будет получен ответ на предложение о сделке. По информации телеканала, на заседании военно-политического кабинета министры будут ознакомлены с ходом переговоров и намечающимся соглашением.

Следует обратить внимание, что, по данным телеканала "Кешет-12", сохраняются существенные разногласия между Израилем и ХАМАСом. Источники телеканала утверждают, что в ходе субботней беседы с Трампом Нетаниягу просил усилить давление на посредников в переговорах, так как ХАМАС согласился освободить "невероятно малое количество заложников".