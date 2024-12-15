Водитель, задержанный на 1-м шоссе, не готовил теракт, он доставлял палестинских нелегалов

Несколькими часами ранее крупные силы полиции были задействованы для задержания на 1-м шоссе автомобиля, водитель которого, согласно подозрениям, готовился осуществить теракт. Автомобиль был остановлен около развязки Латрун.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что подозрения на террористическую активность в отношении водителя не подтвердились. Однако выяснилось, что водитель доставил в Израиль 13 палестинских нелегалов.

Нелегалы были задержаны в одном из южных кварталов израильской столицы. Они были доставлены в отделение полиции для дальнейшего расследования. Полицией также задержан и их предполагаемый работодатель.