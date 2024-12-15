Водитель, задержанный на 1-м шоссе, не готовил теракт, он доставлял палестинских нелегалов
время публикации: 15 декабря 2024 г., 18:10 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 18:10
Несколькими часами ранее крупные силы полиции были задействованы для задержания на 1-м шоссе автомобиля, водитель которого, согласно подозрениям, готовился осуществить теракт. Автомобиль был остановлен около развязки Латрун.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что подозрения на террористическую активность в отношении водителя не подтвердились. Однако выяснилось, что водитель доставил в Израиль 13 палестинских нелегалов.
Нелегалы были задержаны в одном из южных кварталов израильской столицы. Они были доставлены в отделение полиции для дальнейшего расследования. Полицией также задержан и их предполагаемый работодатель.
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