В Рамат-Гане автомобиль сбил мужчину, пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 15 декабря 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 12:04
В Рамат-Гане на улице Сайерет Духифат автомобиль сбил мужчину примерно 60 лет. Пострадавший в тяжелом состоянии был направлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
По оценке медиков, состояние пострадавшего стабильно тяжелое.
Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.
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