В Рамат-Гане автомобиль сбил мужчину, пострадавший в тяжелом состоянии

В Рамат-Гане на улице Сайерет Духифат автомобиль сбил мужчину примерно 60 лет. Пострадавший в тяжелом состоянии был направлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

По оценке медиков, состояние пострадавшего стабильно тяжелое.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.