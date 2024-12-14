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Израиль

ДТП в Иерусалиме: молодой человек в критическом состоянии

Мада
ДТП
Полиция
Иерусалим
время публикации: 14 декабря 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 19:43
ДТП в Иерусалиме: молодой человек в критическом состоянии
Пресс-служба полиции Израиля

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 19:00 поступило сообщение о серьезной аварии на развезке Малха в Иерусалиме, где столкнулись два автомобиля.

Водитель одной из машин, мужчина в возрасте около 20 лет, получил множественные травмы. В критическом состоянии он был эвакуирован в больницу "Шаарей Цедек", он не дышит и у него нет пульса.

Еще два человека получили легкие травмы, они были отправлены в больницу "Адаса Эйн-Керем": речь идет о пятилетней девочке и о беременной женщине. Полиция ведет расследование обстоятельств аварии.

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