Война в Газе в ночь на 15.12.2024: удары по целям в секторе, заявлено о множестве убитых

В ночь на 15 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью на севере, в центре и на юге сектора Газы. Источники в Газе заявляют о множестве убитых в результате этих атак.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удар по зданию в районе Зайтун, на юге города Газа, есть убитые и раненые; танки ЦАХАЛа обстреливали цели в Байт-Хануне; ЦАХАЛ обстреливали цели в районе Шейх Зайэд и к северу от Байт-Лахии; ЦАХАЛ нанес удар по предприятию "Аль-Бадр" на улице Яффа в районе Ад-Дарадж в городе Газа, возник пожар; артиллерия и бронетехника ЦАХАЛа обстреливали цели в Байт-Хануне; ЦАХАЛ нанес удары по зданиям в Джабалии.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе лагеря для перемещенных лиц в Дир аль-Балахе, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в северной части Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе к северу и к западу от Нусейрата.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Байюк в районе Кизан ан-Наджар в Хан-Юнисе.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) объявил о 14 убитых и более 30 раненых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в городе Газа. О каком периоде идеи речь, из сообщения, которое цитируется телеканалом "Аль-Джазира", понять невозможно – по всей видимости, за последние сутки. В то же время сообщается о четырех убитых в результате авиаудара ЦАХАЛа по дому семьи Арук в районе Шейх Радуан, в северной части города Газа.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 15 декабря.