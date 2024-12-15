Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 15 декабря, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 11-21, в Хайфе – 12-18, в Эйлате – 14-24, в Беэр-Шеве – 9-19, в Мицпе-Рамоне – 8-16, на побережье Мертвого моря – 14-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-21, в Ариэле – 9-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-20, на Голанских высотах – 9-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В понедельник-вторник будет прохладно и солнечно. В среду ожидаются дожди.