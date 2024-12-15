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Израиль

В Хадере задержаны подозреваемые в поджогах автомобилей

Полиция
Расследование
время публикации: 15 декабря 2024 г., 10:11 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 10:17
В Хадере задержаны подозреваемые в поджогах автомобилей
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании в Хадере двух молодых людей, примерно 20 лет, подозреваемых в поджогах транспортных средств.

Поджоги осуществлялись в районе Муль а-Хоф Village и на улице Халуц в городе Хадера.

Мотивы действий злоумышленников выясняются. Полиция обратится в суд с просьбой продлить срок их содержания под стражей.

Отметим, что в последние месяцы было зафиксировано множество случаев поджогов автомобилей в Израиле по заданиям иранских "кураторов", вербовавших исполнителей через Telegram-каналы.

Израиль
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