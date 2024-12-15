В Хадере задержаны подозреваемые в поджогах автомобилей

Полиция сообщила о задержании в Хадере двух молодых людей, примерно 20 лет, подозреваемых в поджогах транспортных средств.

Поджоги осуществлялись в районе Муль а-Хоф Village и на улице Халуц в городе Хадера.

Мотивы действий злоумышленников выясняются. Полиция обратится в суд с просьбой продлить срок их содержания под стражей.

Отметим, что в последние месяцы было зафиксировано множество случаев поджогов автомобилей в Израиле по заданиям иранских "кураторов", вербовавших исполнителей через Telegram-каналы.