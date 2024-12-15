ШАС отрицает тот факт, что раввин Йосеф призывал к отказу от службы в ЦАХАЛе
время публикации: 15 декабря 2024 г., 09:58 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 10:08
Представитель партии ШАС Ашер Медина прокомментировал выступление духовного лидера ШАС Ицхака Йосефа, который сказал, что даже лодыри (ультраортодоксы, не изучающие Тору на постоянной основе) не должны идти служить в армию.
Медина заявил: "Слова раввина Йосефа были о жизненной необходимости создать подходящие условия для ультраортодоксальной молодежи, желающей поступить на военную службу. В его словах нет призыва к отказу от службы".
Отметим, что раввин Ицхак Йосеф говорил на камеру, знал, что его записывают, и дал согласие на такую запись. По сути он заявил, что молодые ультраортодоксы во время службы в ЦАХАЛе потеряют духовность и станут светскими, поэтому всех харедим следует освободить от армейской службы.