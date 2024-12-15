ШАС отрицает тот факт, что раввин Йосеф призывал к отказу от службы в ЦАХАЛе

Представитель партии ШАС Ашер Медина прокомментировал выступление духовного лидера ШАС Ицхака Йосефа, который сказал, что даже лодыри (ультраортодоксы, не изучающие Тору на постоянной основе) не должны идти служить в армию.

Медина заявил: "Слова раввина Йосефа были о жизненной необходимости создать подходящие условия для ультраортодоксальной молодежи, желающей поступить на военную службу. В его словах нет призыва к отказу от службы".

Отметим, что раввин Ицхак Йосеф говорил на камеру, знал, что его записывают, и дал согласие на такую запись. По сути он заявил, что молодые ультраортодоксы во время службы в ЦАХАЛе потеряют духовность и станут светскими, поэтому всех харедим следует освободить от армейской службы.