СМИ: ЦАХАЛ разоружает сирийцев в приграничных районах и готов продвигаться на юге Сирии

Военный корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош сообщает, что в минувшие выходные многие военнослужащие, действовавшие на Голанских высотах и в приграничных с Сирией районах, были отпущены в отпуск. По его данным, они находятся в отпуске с оружием, "в режиме ожидания".

По сведениям Кадоша, ЦАХАЛ ведет переговоры с местными чиновниками в друзских деревнях на юге Сирии – были достигнуты договоренности, согласно которым местные сотрудники сил безопасности в деревнях собирают оружие и потом передают его израильским военным.

Подчеркивается также, что ЦАХАЛ продолжает действовать на захваченных к настоящему моменту территориях в Сирии и не продвигается на новые районы. Однако, в случае необходимости, ЦАХАЛ готов оккупировать дополнительные территории на юге Сирии. Этот план продуман и был утвержден на уровне начальника генштаба ЦАХАЛа и министра обороны Израиля, пишет Кадош.