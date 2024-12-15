Лапид о призыве духовного лидера ШАС не служить в ЦАХАЛе: "Это пересечение красной линии"

Лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид осудил выступление духовного лидера партии ШАС Ицхака Йосефа, по сути призвавшего всех ультраортдоксов к отказу от службы в ЦАХАЛе.

"Заявления бывшего главного раввина Израиля в поддержку уклонения от службы в армии заслуживают осуждения, независимо от политических взглядов. Призывы к уклонению от службы в разгар войны, исходящие от человека, занимающего официальную государственную должность и получающего зарплату от государства, представляют собой пересечение красной линии. Это не только угрожает демократии, но и подрывает безопасность и будущее страны. Любой, кто вчера резко осудил заявления Моше Ладора, должен с той же строгостью осудить высказывания раввина Йосефа. Те, кто требуют расследования в отношении Ладора, должны призвать к расследованию и в этом случае. Отсутствие осуждения со стороны Биньямина Нетаниягу и Ярива Левина будет воспринято как неуважение к солдатам ЦАХАЛа, раненным и погибшим на войне", – заявил Лапид.