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Израиль

Лапид о призыве духовного лидера ШАС не служить в ЦАХАЛе: "Это пересечение красной линии"

Призыв ультраортодоксов
ШАС
Яир Лапид
время публикации: 15 декабря 2024 г., 09:13 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 09:18
Лапид о призыве духовного лидера ШАС не служить в ЦАХАЛе: "Это пересечение красной линии"
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид осудил выступление духовного лидера партии ШАС Ицхака Йосефа, по сути призвавшего всех ультраортдоксов к отказу от службы в ЦАХАЛе.

"Заявления бывшего главного раввина Израиля в поддержку уклонения от службы в армии заслуживают осуждения, независимо от политических взглядов. Призывы к уклонению от службы в разгар войны, исходящие от человека, занимающего официальную государственную должность и получающего зарплату от государства, представляют собой пересечение красной линии. Это не только угрожает демократии, но и подрывает безопасность и будущее страны. Любой, кто вчера резко осудил заявления Моше Ладора, должен с той же строгостью осудить высказывания раввина Йосефа. Те, кто требуют расследования в отношении Ладора, должны призвать к расследованию и в этом случае. Отсутствие осуждения со стороны Биньямина Нетаниягу и Ярива Левина будет воспринято как неуважение к солдатам ЦАХАЛа, раненным и погибшим на войне", – заявил Лапид.

Израиль
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