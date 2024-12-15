Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 15.12.2024: операции в Шхеме и около Калькилии
время публикации: 15 декабря 2024 г., 06:15 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 06:19
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 15 декабря действовали в Шхеме (в Старом городе – Касбе) и в Хадже, к востоку от Калькилии.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 15 декабря.