x
14 декабря 2024
|
последняя новость: 22:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 декабря 2024
|
14 декабря 2024
|
последняя новость: 22:56
14 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Левин возобновляет работу над юридической реформой: "БАГАЦ не оставил нам выбора"

Юридическая реформа
время публикации: 14 декабря 2024 г., 22:56 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 23:01
Левин возобновляет работу над юридической реформой: "БАГАЦ не оставил нам выбора"
Chaim Goldbergl/Flash90

Лидеры коалиционных фракций соберутся у главы правительства Биньямина Нетаниягу для обсуждения изменений в составе комиссии по назначению судей и возможности отстранения юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары с этого поста. Walla цитирует министра юстиции Ярива Левина, который утверждает, что БАГАЦ не оставил ему выбора и просто вынудил его возобновить работу над юридической реформой.

Он указывает, что с началом войны правительство приостановило реформу, тогда как БАГАЦ "безответственно" использовал этот факт для расширения своих полномочий. Левин подчеркнул, что когда он остановился, "они продолжили давить с еще большей силой", когда он пытался всеми силами избежать необходимости заниматься вопросами, связанными с судебной системой, в период войны и кризиса, БАГАЦ назначил даты и потребовал их соблюдать.

"Я действовал с целью достижения согласия, – подчеркивает Ярив Левин. – Они же издали беспрецедентные распоряжения и действуют путем принуждения. Я хочу привести к назначениям, которые заслужат доверие всего общества, а они закрывают двери перед всеми, кто думает иначе. Они не оставили нам выбора. Так продолжаться не может".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 декабря 2024

От Дамаска до БАГАЦа и тель-авивского суда. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 декабря 2024

БАГАЦ дал министру юстиции месяц, чтобы назначить председателя суда
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 декабря 2024

Левин пригласил экспертов на заседание комиссии, и судьи покинули заседание
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2024

Юрсоветница требует прекратить затягивать с назначением председателя БАГАЦа