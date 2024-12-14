Левин возобновляет работу над юридической реформой: "БАГАЦ не оставил нам выбора"

Лидеры коалиционных фракций соберутся у главы правительства Биньямина Нетаниягу для обсуждения изменений в составе комиссии по назначению судей и возможности отстранения юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары с этого поста. Walla цитирует министра юстиции Ярива Левина, который утверждает, что БАГАЦ не оставил ему выбора и просто вынудил его возобновить работу над юридической реформой.

Он указывает, что с началом войны правительство приостановило реформу, тогда как БАГАЦ "безответственно" использовал этот факт для расширения своих полномочий. Левин подчеркнул, что когда он остановился, "они продолжили давить с еще большей силой", когда он пытался всеми силами избежать необходимости заниматься вопросами, связанными с судебной системой, в период войны и кризиса, БАГАЦ назначил даты и потребовал их соблюдать.

"Я действовал с целью достижения согласия, – подчеркивает Ярив Левин. – Они же издали беспрецедентные распоряжения и действуют путем принуждения. Я хочу привести к назначениям, которые заслужат доверие всего общества, а они закрывают двери перед всеми, кто думает иначе. Они не оставили нам выбора. Так продолжаться не может".