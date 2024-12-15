Внимание, розыск: пропала 16-летняя Шира Заира Зейтун из Тверии

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Ширы Заиры Зейтун, жительницы Тверии. Девушку в последний раз видели 12 декабря в центре Ришон ле-Циона, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная брюнетка.

В полиции отмечают, что девушка часто бывает в центре Иерусалима и в районе Гуш-Дана.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 04-6728444 или 100.