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Израиль

Внимание, розыск: пропала 16-летняя Шира Заира Зейтун из Тверии

Розыск
время публикации: 15 декабря 2024 г., 21:10 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 21:10
Внимание, розыск: пропала 16-летняя Шира Заира Зейтун из Тверии
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Ширы Заиры Зейтун, жительницы Тверии. Девушку в последний раз видели 12 декабря в центре Ришон ле-Циона, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная брюнетка.

В полиции отмечают, что девушка часто бывает в центре Иерусалима и в районе Гуш-Дана.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 04-6728444 или 100.

Израиль
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