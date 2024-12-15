ЦАХАЛ установит в Иудее и Самарии системы "Роэ-Йорэ" и учтет опыт трагедии 7/10 на границе Газы

Армия обороны Израиля начала процесс закупки и оснащения системами "Роэ-Йорэ" (производства Rafael) границы Иудеи и Самарии, а также еврейских поселков в этом регионе, пишет военный корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош.

Цель: обеспечения безопасности и предотвращение повторения сценария 7 октября 2023 на границе Газы, когда тысячи террористов смогли проникнуть на территорию Израиля и устроить резню, убив более 1000 человек и захватив сотни заложников.

Комплекс "Роэ-Йорэ" представляет собой наблюдательную вышку с автоматической системой ведения огня, которая дистанционно управляется наблюдателями и может открыть огонь по террористам, приближающимся к границе. Эта система используется ЦАХАЛом уже много лет, с 2008 года она была развернута вдоль границы Газы.

7 октября 2023 года эти системы были работоспособны лишь частично: большинство из них были выведены из строя и подавлены ХАМАСом в самом начале атаки с использованием дронов-камикадзе. Этот опыт должен быть учтен при установке систем в Иудее и Самарии.