Спортзалы для "зеленых паспортов" и уличные магазины. Правительство рассмотрит второй этап выхода из локдауна

В 13:00 в понедельник, 15 февраля, возобновится заседание правительства, посвященное выходи из локдауна. Сегодня будут рассматриваться шаги, которые войдут во второй этап.

На текущий момент план, поддерживаемый министерством здравоохранения, предусматривает открытие с 23 февраля только уличных магазинов и молитвенных домов (синагог, мечетей, церквей).

Кроме того, для обладателей "зеленого паспорта", то есть получивших две дозы вакцины или переболевших, предлагается открыть торговые центры, спортзалы и фитнес-клубы, культурные и спортивные мероприятия, музеи, отели (без столовых), бассейны и выставки.

Также планируется возобновление учебы в 5-6 и 11-12 классах "зеленых", "желтых" и "оранжевых" населенных пунктов (последние – только с уровнем вакцинации взрослого населения более 70%).

На третьем этапе, с 9 марта, планируется возобновление учебы в 7-10 классах (в соответствии с ограничениями по населенным пунктам), а для обладателей "зеленых паспортов" – возобновление работы ресторанов (по предварительному заказу), отелей в полном формате, банкетных залов, конференц-залов и центров развлечений. Кроме того, планируется увеличить разрешенное скопление народа до 20 человек в закрытых помещениях и до 50 человек на открытой местности (кроме "красных" населенных пунктов).

Министры от "Кахоль Лаван" требуют ускорить открытие торговли, и при этом заранее объявить об ограничениях, которые будут действовать на праздник Пурим (25-26 февраля).

В "Ликуде", в свою очередь, продвигают возможность передачи муниципалитетам доступа к информации о жителях населенных пунктов, еще не прошедших вакцинацию.

Кроме того, обсуждается возможность обязательной вакцинации учителей, врачей и представителей ряда других профессий в качестве условия для работы.

Следует также отметить, что юридическая состоятельность "зеленого паспорта" на текущий момент не определена.