Достигнута принципиальная договоренность об открытии магазинов, тренажерных залов с 21 февраля

Возобновилось заседание министерского кабинета по коронавирусу после перерыва, во время которого проходили консультации между министром здравоохранения Юлием Эдельштейном и министром обороны Бени Ганцем.

Согласно сообщению радиостанции "Кан Бет", министры достигли соглашения об открытии с ближайшего воскресенья, 21 февраля, не только уличных магазинов, но и торговых центров. Они будут работать в соответствии с "фиолетовым стандартом", ограничивающим количество людей в закрытом помещении и на свежем воздухе, а также предусматривающим соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок.

Также с начала следующей недели должны открыться спортивные и тренажерные залы, бассейны, музеи, библиотеки. Однако они будут работать только для обладателей "зеленых паспортов" или переболевших коронавирусом.

При условии соблюдения "зеленого стандарта" откроются гостиницы. Но на данном этапе рестораны и столовые в них будут закрыты.

Согласно сообщениям в СМИ, была достигнута принципиальная договоренность относительно того, что во время Пурима будет запрещено проведение праздничных вечеринок и мероприятий. Будут разрешены только семейные встречи. Передвижение между городами не будет запрещено.

Во время праздника в закрытом помещении смогут находиться одновременно до 10 человек, и до 20 человек - на свежем воздухе.