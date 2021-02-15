Израиль готовится к чрезвычайным ситуациям во время снежной бури

Согласно уточненному прогнозу погоду, уже вечером вторника, 16 февраля, накануне снежной бури, усилится ветер и начнет понижаться температура воздуха.

После ознакомления с прогнозом администрация Объединения городов Кинерета сообщила, что вечером во вторник, 16 февраля, закроются все пляжи на побережье озера. Также администрация обратилась к израильтянам с просьбой до тех пор, пока не закончится буря, не приезжать на побережье, так как это может быть опасно.

К ухудшению погоды ведется подготовка в Электрической компании ("Хеврат Хашмаль"). Специалисты компании полагают, что пиковое потребление электричества в эти выходные составит 13.662 мегаватт, что соответствует пиковому потреблению прошлой зимой.

Исходя из опыта прошлых лет в "Хеврат Хашмаль" готовятся к устранению неполадок и поломок, которые неизбежны во время сильного ветра и снегопада. Компания увеличивает численность операторов, обслуживающих телефонный центр "103, а также аварийных бригад, устраняющих неисправности.

Специальное оборудование и генераторы доставлены труднодоступные во время снегопада и сильных дождей районов: в Гуш-Эцион, Ариэль, Цфат, а также в Иерусалим.

К ухудшению погодных условий готовится и полиция Израиля: правоохранительные органы увеличивают количество операторов, обслуживающих телефоны экстренного вызова 100 и 110, и организуют дежурство дополнительных нарядов полиции на основных городских и междугородних трассах.

Полиция готова в случае необходимости задействовать спасательные подразделения, включая авиационное подразделение.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" подготовила 14 мотовездеходов для выездов по вызовам.

Наряду с этим накануне бури населению рекомендуется убрать с балконов и крыш посторонние предметы, которые могут быть унесены ветром, и проверить надежность крепления жалюзи на окнах. Также следует убедиться в том, что окна и двери в домах закрываются герметично и не засорены сточные трубы. Во время бури на улицах города будут дежурить специальные бригады мэрии, готовые оказать помощь жителям в случае чрезвычайной ситуации.

Метеорологи предупреждают, что в среду также ожидаются дожди, временами с градом, сопровождаемые сильным ветром.

Синоптик Шарон Векслер в эфире радиостанции "Кан Бет" сказала, что, по всей видимости, снежный покров в Иерусалиме образуется ненадолго, уже 18 февраля снег растает.

Мэрия Иерусалима пока не объявляла о подготовке к снегопаду.

Отметим, что нынешняя зима в Израиле менее снежная, чем предыдущие в последнее десятилетие. На горе Хермон в этом зимнем сезоне так и не образовался снежный покров, достаточный для катания. Впрочем, не исключено, что в последние недели зимнего сезона такой снежный покров на склонах Хермона образуется.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.