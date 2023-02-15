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    В Израиле

    На пути к компромиссу: коалиция сняла с повестки дня Кнессета спорные законопроекты

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    На пути к компромиссу: коалиция сняла с повестки дня Кнессета спорные законопроекты
    Erik Marmor/Flash90     На пути к компромиссу: коалиция сняла с повестки дня Кнессета спорные законопроекты
    Yonatan Sindel/Flash90

    В коалиции согласились снять с повестки дня законопроекты, голосование по которым в предварительном чтении должно было состояться 15 февраля. Речь идет о законопроектах, касающихся деятельности юридической системы. В коалиции заявляют, что решение принято для того, чтобы дать шанс переговорам о "президентском компромиссе" по реформе юридической системы.

    "В ответ на просьбу президента государства, а также исходя из искреннего намерения предоставить возможность вести переговоры открыто и честно, мы приняли решение отложить на неделю голосование по законопроектам, которые должны внести необходимые изменения в работу юридической системы и правительства", - заявил глава коалиции Офир Кац.

    Лидер оппозиции Яир Лапид приветствовал решение коалиции. "Каждый израильтянин, выходивший на улицу с флагом и плакатом, может с удовлетворением сказать себе, что он сумел остановить безумные планы по уничтожению демократии в нашей стране", - заявил Лапид.

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    Сразу после того, как стало известно о снятии законопроектов с повестки дня Кнессета, началась новая встреча Лапида с президентом Ицхаком Герцогом.

    15 февраля Кнессет должен был рассматривать поправку к Основному закону о правительстве. В рамках этой поправки, получившей название "закон Дери-2", судебная система лишается права вмешиваться в процесс назначения министров и принимать решение о том, может ли тот или иной политик занимать пост министра. Этот законопроект продвигается коалицией несмотря на предупреждения со стороны юридического советника правительства Гали Баарав-Миара, согласно которому высока вероятность того, что эта инициатива будет позднее заблокирована БАГАЦем. 

    Также отменено рассмотрение в предварительном чтении законопроекта депутата Симхи Ротмана ("Ционут Датит") о преодолении вето БАГАЦа. Согласно этому законопроекту, судьи БАГАЦа смогут отменять закон, принятый Кнессетом, лишь в случае единогласного решения полного состава судейской коллегии. 

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    Снят с повестки дня и законопроект, представленный депутатом Кнессета Моше Саада ("Ликуд"). Согласно этому законопроекту, отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), будет выделен в отдельное ведомство и не будет более подчинен государственной прокуратуре.

    В коалиции заявили, что голосование по законопроектам, утвержденным комиссией по законодательству к первому чтению, состоится, как запланировано, 20 февраля.

    Министр юстиции Ярив Левин ("Ликуд") и глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит") опубликовали совместное заявление в связи с отзывом законопроектов.

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    "Голосование по законопроектам отменено по инициативе депутатов, авторов этих законопроектов. Это не имеет никакого отношения к реформе юридической системы", – заявили Левин и Ротман. По их словам, законодательная комиссия возобновит обсуждение 19 февраля, а на следующий день законопроекты, утвержденные комиссией к голосованию, будут вынесены на рассмотрение пленарного заседания парламента в первом чтении. "Продвижение законопроектов, которые имеют прямое отношение к юридической реформе, продолжается без остановки", – говорится в заявлении Левина и Ротмана.

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