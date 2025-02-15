Впервые предъявлено обвинение участнику празднований освобождения террористов

Предъявлено первое обвинительное заключение участнику празднований освобождения террористов в рамках сделки с ХАМАСом.

Обвинение предъявлено Муатазу Заиру, родственнику одного из террористов, освобожденных в рамках сделки.

Он управлял автомобилем, в котором праздновали освобождение Ашрафа Азаира, жителя одного из арабских кварталов на севере Иерусалима. Он был признан виновным в причастности к теракту на улице Аленби в Тель-Авиве во время второй интифады.