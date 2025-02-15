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Израиль

СМИ: Израиль требует продлить первый этап сделки

Война "Железные мечи"
Заложники
время публикации: 15 февраля 2025 г., 21:20 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 21:34
СМИ: Израиль требует продлить первый этап сделки
Liri Agami/Flash90

Израиль требует продлить первый этап сделки с ХАМАСом, сообщает телеканал "Кешет".

Согласно опубликованной информации, Израиль предлагает увеличить число заложников, которые будут освобождены в обмен на палестинских арабов, находящихся в тюрьмах за преступления против безопасности государства. Израиль также требует пересмотреть формулу дальнейших этапов сделки.

По сообщению "Кешет", это предложение поддерживает президент США Дональд Трамп.

"Кешет" цитирует слова представителя переговорной группы, заявившего, что соглашение очень хрупкое и необходимо продвигаться по направлению к реализации второго этапа сделки.

15 февраля премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонное совещание с главами оборонных структур. Оно было посвящено дальнейшим шагам, которые намерен предпринять Израиль в процессе реализации сделки. По некоторым сведениям, Израиль намерен потребовать освобождения шестерых заложников, а не трех, как предусмотрено сделкой.

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