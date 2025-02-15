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Израиль

В центре сектора Газы с беспилотника ЦАХАЛа обстрелян автомобиль, пытавшийся избежать досмотра

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 февраля 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 17:01
В центре сектора Газы с беспилотника ЦАХАЛа обстрелян автомобиль, пытавшийся избежать досмотра
AP Photo/Abdel Kareem Hana

В центральной части сектора Газы с беспилотника ЦАХАЛа было сделано несколько предупредительных выстрелов в сторону автомобиля, двигавшегося в северном направлении. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что автомобиль ехал по маршруту в обход контрольно-пропускного пункта, на котором осуществляется досмотр, что противоречило условиям соглашения. Транспортное средство развернулось и вернулось на юг сектора.

Отметим, что ранее источники в Газе передали, что беспилотник ЦАХАЛа атаковал бульдозер муниципальных служб в Аль-Муграке, в центре сектора Газы, были ранены два человека.

"ЦАХАЛ готов к различным сценариям развития событий и продолжит принимать все необходимые меры для устранения непосредственной угрозы для граждан Израиля и военных", – говорится в сообщении армейской пресс-службы.

ЦАХАЛ вновь призвал жителей сектора строго следовать указаниям армии и использовать только официальные маршруты с прохождением обязательного досмотра.

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