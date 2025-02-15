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Израиль

Нетаниягу проведет телефонные консультации по поводу истечения срока "ультиматума Трампа"

Заложники
Дональд Трамп
Война с ХАМАСом
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
время публикации: 15 февраля 2025 г., 15:54 | последнее обновление: 15 февраля 2025 г., 16:04
Нетаниягу проведет телефонные консультации по поводу истечения срока "ультиматума Трампа"
Liri Agami/Flash90

Радиостанция "Кан Бет" передала, что вечером Биньямин Нетаниягу проведет телефонные консультации с представителями системы безопасности и членами переговорной группы по поводу истечения срока ультиматума, выдвинутого президентом США террористической группировке ХАМАС.

Барак Равид, обозреватель сайтов Walla News и Axios, в своем аккаунте в соцсети Х (бывший "твиттер") написал, что селекторное совещание назначено на 19:00. В нем будут участвовать министр обороны Исраэль Кац, министр стратегического планирования Рон Дермер, главы переговорной группы и высокопоставленные сотрудники министерства обороны, занимающиеся вопросами заложников.

Несколькими минутами ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social напомнил, что срок выдвинутого им ультиматума, согласно которому до 12:00 ХАМАС должен освободить все заложников, истекает. "Теперь Израиль должен решить, что делать в отношении ДЕДЛАЙНА, установленного на 12:00 СЕГОДНЯ для освобождения ВСЕХ ЗАЛОЖНИКОВ (текст выделен заглавными буквами в публикации Дональда Трампа – прим. ред. – США поддержат решение, принятое Израилем", – подчеркнул президент США.

Радиостанция "Кан Бет" отмечает, что в Иерусалиме считают, что время ультиматума истекает в 12:00 по времени Вашингтона, то есть в 20:00 по израильскому времени.

Израиль
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