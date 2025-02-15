"Не забудем и не простим" – гласит надпись на майках освобождаемых террористов

По распоряжению главы Службы тюрем (ШАБАС), освобождаемым из израильских тюрем в рамках сделки по выкупу израильских заложников палестинским террористам раздали майки с надписью на арабском языке "Не забудем и не простим", сообщает 13 канал ИТВ.

Напомним, в обмен на Александра Труфанова, Саги Декеля-Хена и Яира Горна Израиль освобождает 369 заключенных, 36 из них были приговорены к пожизненным срокам (за убийства).

Вот имена некоторых террористов-убийц, выходящих на свободу на этом этапе. Полный список имен по ссылке.

Мухаммад Ибрагим Найфэ "Абу Рабиа" – один из лидеров террористической группировки "Батальоны мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ), из Шуэйки (к северу от Туль-Карема). Был причастен ко многим нападениям, в результате которых погибли не менее 13 израильтян. В ноябре 2001 года был приговорен к 13 пожизненным срокам и 55 годам тюрьмы дополнительно.

Шади Абу Шахдам "Аль-Хусейни" – организатор теракта-самоубийства, совершенного 12 апреля 2002 года на автобусной остановке в Иерусалиме террористкой-смертницей, в результате которого шесть человек погибли, более 100 получили ранения. Был приговорен к 6 пожизненным срокам и 20 годам тюрьмы дополнительно.

Наэль Салама Убайд – террорист "Бригад Иззаддина аль-Касама" (ХАМАС) из Исауийи, на севере Иерусалима, причастный к нападениям, жертвами которых стали семь израильтян. Был приговорен в 2004 году к 7 пожизненным срокам и 30 годам тюрьмы дополнительно.

Махмуд Мухаммад Абу Уахдан – один из лидеров "Бригад Абу Али Мустафы" (военное крыло НФОП), из лагеря Балата (Шхем). Причастен к серии нападений на военных и мирных израильтян. В 2002 году был приговорен к 3 пожизненным срокам и 30 годам тюрьмы дополнительно.